हल्द्वानी में जमीनों की पैमाइशें एक साल से अटकीं, जांच के आदेश

- डीएम का तहसील और एसडीएम कार्यालय में छापा - एडीएम वित्त एवं राजस्व को

हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। भूमि सीमांकन और पैमाइश जैसे सामान्य राजस्व कार्यों में महीनों नहीं, बल्कि एक-एक साल तक समय लगने की शिकायतों को डीएम ललित मोहन रयाल ने गंभीरता से लिया है। डीएम ने गुरुवार को तहसील और एसडीएम कार्यालय के औचक निरीक्षण किया और धारा-41 के तहत लंबित मामलों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए जांच और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। तहसील परिसर एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान डीएम ने धारा-41 के तहत भूमि सीमांकन और पैमाइश से जुड़े एक वर्ष से लंबित मामलों के अभिलेखों की जांच की। उन्होंने कहा कि ऐसे सामान्य प्रकृति के मामलों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। शिकायतें मिली हैं कि कई आवेदनों में रिपोर्ट तैयार करने में एक वर्ष तक का समय लगाया गया, जबकि नियमों के अनुसार इनका समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए।

निर्णायक कार्रवाई डीएम ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सौरभ असवाल को सभी लंबित मामलों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना उचित कारण के रिपोर्ट लंबित रखने वाले संबंधित कानूनगो, लेखपाल अथवा अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि धारा-41 के तहत काश्तकार सीमांकन या पैमाइश के लिए आवेदन करता है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने और रिपोर्ट मिलने के बाद उपजिलाधिकारी अंतिम आदेश जारी करते हैं। ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी से आम लोगों को राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। डीएम ने सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर मामले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीएम को खुद जांच के लिए उतरना पड़ा।

क्या है धारा-41 की प्रक्रिया? - काश्तकार सीमांकन या पैमाइश के लिए आवेदन करता है।

- एसडीएम के आदेश पर कानूनगो और लेखपाल मौके का सत्यापन करते हैं।

- शुल्क जमा होने के बाद पैमाइश रिपोर्ट और नक्शा तैयार होता है।

- रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम अंतिम आदेश जारी करते हैं।