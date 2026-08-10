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दांगी के पात्र सदस्यों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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दांगी जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्या के समाधान हेतु डीएम शशांक शुभंकर ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी पात्र सदस्यों को प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। स्थानीय स्तर पर प्रमाण पत्र के लिए अभिलेखों की जांच की जाएगी और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।

दांगी के पात्र सदस्यों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्देश

दांगी के पात्र सदस्यों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्देश दांगी जाति का प्रमाण पर बनाने के लिये डीएम ने की विशेष समीक्षादांगी जाति के पूर्वजों ने कई जगहों पर अभिलेखों में कोईरी जाति का उल्लेख किया हैगया जी, प्रधान संवाददातादांगी जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही समस्या को लेकर डीएम शशांक शुभंकर ने समीक्षा की। निर्देश दिया कि पात्र सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में सभी सीओ, बीडीओ और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी शामिल हुए। समीक्षा में साफ हुआ कि प्रणाम पत्र निर्गत करने में कुछ अंचलों में समस्या आ रही थी।

डीएम ने बताया कि पूर्व में दांगी जाति के पूर्वजों ने कई स्थानों पर अभिलेखों एवं खतियान में कोईरी जाति का उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में संबंधित अभिलेखों की जांच कर स्थानीय स्तर पर स्थल जांच भी कराई जाए। उपलब्ध साक्ष्यों और नियमानुसार पात्रता की पुष्टि के बाद दांगी जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए। इस मामले में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रमाणित कराया जा सकता है। उन्होंने सभी सीओ को निर्देश दिया कि इस मामले में पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से कार्य करें।

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