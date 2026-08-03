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समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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डीएम डॉ. अमित पाल ने सम्राट उदयन सभागार में रामवन गमन मार्ग और प्रयागराज एयरपोर्ट-कौशाम्बी मार्ग के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक कराने के भी निर्देश दिए गए।

समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने का निर्देश

डीएम डॉ. अमित पाल ने सोमवार को सम्राट उदयन सभागार में निर्माणाधीन रामवन गमन मार्ग एवं प्रयागराज एयरपोर्ट-कौशाम्बी मार्ग के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कार्य कराते हुए समय पर पूर्ण कराए जाने का स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने अधिशासी अभियंता लो.नि.वि. निर्माण खंड दयाशंकर से कहा कि भूमि से समस्याओं को निस्तारित कराते हुए निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूर्ण कराई जाए। संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूर्ण कराने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता लो.नि.वि.को तहसीलों में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कराने के निर्देश देते हुए कहा कि रामवन गमन मार्ग सहित अन्य मार्गों पर सड़क सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यक कार्रवाई करा लिया जाए।

बैठक में सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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