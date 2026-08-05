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‘हर घर तिरंगा’ अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप मिले: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बेगूसराय में डीएम श्रीकांत शास्त्री ने 'हर घर तिरंगा' अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। 9 से 17 अगस्त तक आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता और जनजागरूकता गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की गई।

‘हर घर तिरंगा’ अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप मिले: डीएम

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ से बुधवारको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'हर घर तिरंगा' अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में 09 से 17 अगस्त तक आयोजित होने वाले 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल संचालन एवं व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। डीएम ने अधिकारियों को अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने का निर्देश दिया। प्रत्येक घर तक राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, पंचायतों, नगर निकायों एवं विभिन्न संस्थानों में व्यापक जनजागरूकता गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागवार जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई।

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सभी अनुमंडल अधिकारियों, प्रखंड विकास अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक मनीष, उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी, सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी ने भाग लिया।

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