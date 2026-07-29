सहयोग शिविर और टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा
डीएम शशांक शुभंकर ने गया कलेक्ट्रेट में सहयोग शिविर, टीबी मुक्त भारत अभियान और राशन कार्ड से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। सभी प्रखंडों में नागरिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। टीबी मरीजों की समय पर पहचान और राशन कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई।
सहयोग शिविर और टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा - डीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश- राशन कार्ड के पात्र लाभुकों को जल्द सुविधा उपलब्ध कराने को कहाडीएम शशांक शुभंकर ने सहयोग शिविर, टीबी मुक्त भारत अभियान, राजस्व महाअभियान, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना और राशन कार्ड से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बुधवार को गया कलेक्ट्रेट में आयोजित इस समीक्षा में जिला स्तर के अधिकारी और वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए प्रखंडों में अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रखंडों में आयोजित किए जा रहे सहयोग शिविरों में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन किया जाए।
टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सक्रिय रूप से संभावित टीबी मरीजों की पहचान, समय पर जांच, उपचार तथा पोषण सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राजस्व महाअभियान की समीक्षा में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, भू-लगान में तेजी लाने को कहा गया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराने पर बल दिया गया। डीएम ने कहा कि राशन कार्ड के नए आवेदनों, लंबित मामलों, त्रुटि सुधार और पात्र लाभुकों को समय पर राशन कार्ड उपलब्ध कराने पर ध्यान दें।
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