Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सहयोग शिविर और टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
Follow us on Google News
share

डीएम शशांक शुभंकर ने गया कलेक्ट्रेट में सहयोग शिविर, टीबी मुक्त भारत अभियान और राशन कार्ड से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। सभी प्रखंडों में नागरिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने के निर्देश दिए गए। टीबी मरीजों की समय पर पहचान और राशन कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई।

सहयोग शिविर और टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा

सहयोग शिविर और टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा - डीएम ने अधिकारियों को दिया निर्देश- राशन कार्ड के पात्र लाभुकों को जल्द सुविधा उपलब्ध कराने को कहाडीएम शशांक शुभंकर ने सहयोग शिविर, टीबी मुक्त भारत अभियान, राजस्व महाअभियान, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना और राशन कार्ड से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बुधवार को गया कलेक्ट्रेट में आयोजित इस समीक्षा में जिला स्तर के अधिकारी और वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए प्रखंडों में अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रखंडों में आयोजित किए जा रहे सहयोग शिविरों में आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन किया जाए।

टीबी मुक्त भारत अभियान को लेकर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सक्रिय रूप से संभावित टीबी मरीजों की पहचान, समय पर जांच, उपचार तथा पोषण सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राजस्व महाअभियान की समीक्षा में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, भू-लगान में तेजी लाने को कहा गया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराने पर बल दिया गया। डीएम ने कहा कि राशन कार्ड के नए आवेदनों, लंबित मामलों, त्रुटि सुधार और पात्र लाभुकों को समय पर राशन कार्ड उपलब्ध कराने पर ध्यान दें।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ration Card Gaya Latest News DM अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।