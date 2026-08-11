Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आंगनबाड़ी योजनाओं में लापरवाही पर डीएम नाराज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

बैठक करते डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह व अन्य।संभव अभियान में लापरवाही पर चार परियोजना अधिकारियों को चेतावनी के निर्देशशाहजहांपुर, संवाददाता। कलेक्ट्रेट

आंगनबाड़ी योजनाओं में लापरवाही पर डीएम नाराज

शाहजहांपुर। कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में सोमवार को डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बाल विकास, पुष्टाहार और महिला कल्याण विभाग की समीक्षा की। संभव अभियान-6.0 में कम प्रगति पर उन्होंने भावलखेड़ा, निगोही, सिंधौली और जैतीपुर के बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं और ब्लॉक समन्वयकों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि संभव अभियान के सभी निर्धारित बिंदुओं पर शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की जाए और 15 अगस्त तक सुधार दिखाई देना चाहिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर वीएचएसएनडी सत्र समय से आयोजित कराने और सुपरवाइजरों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

केंद्रों के आसपास से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों की सूचना भी जुटाने को कहा। पोषण ट्रैकर की समीक्षा में तीन से छह वर्ष के उन बच्चों की अपार आईडी बनवाने के निर्देश दिए, जिनके आधार बन चुके हैं। सभी लाभार्थियों का मोबाइल सत्यापन एक दिन में पूरा कराने और अनुपूरक पुष्टाहार वितरण में बिना चेहरा प्रमाणीकरण के भुगतान न करने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रतिदिन शत-प्रतिशत संचालन और टीएचआर वितरण का लक्ष्य पूरा कराने को कहा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।