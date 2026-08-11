आंगनबाड़ी योजनाओं में लापरवाही पर डीएम नाराज
बैठक करते डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह व अन्य।संभव अभियान में लापरवाही पर चार परियोजना अधिकारियों को चेतावनी के निर्देशशाहजहांपुर, संवाददाता। कलेक्ट्रेट
शाहजहांपुर। कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में सोमवार को डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बाल विकास, पुष्टाहार और महिला कल्याण विभाग की समीक्षा की। संभव अभियान-6.0 में कम प्रगति पर उन्होंने भावलखेड़ा, निगोही, सिंधौली और जैतीपुर के बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं और ब्लॉक समन्वयकों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि संभव अभियान के सभी निर्धारित बिंदुओं पर शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की जाए और 15 अगस्त तक सुधार दिखाई देना चाहिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर वीएचएसएनडी सत्र समय से आयोजित कराने और सुपरवाइजरों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
केंद्रों के आसपास से गुजरने वाली हाईटेंशन लाइनों की सूचना भी जुटाने को कहा। पोषण ट्रैकर की समीक्षा में तीन से छह वर्ष के उन बच्चों की अपार आईडी बनवाने के निर्देश दिए, जिनके आधार बन चुके हैं। सभी लाभार्थियों का मोबाइल सत्यापन एक दिन में पूरा कराने और अनुपूरक पुष्टाहार वितरण में बिना चेहरा प्रमाणीकरण के भुगतान न करने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रतिदिन शत-प्रतिशत संचालन और टीएचआर वितरण का लक्ष्य पूरा कराने को कहा।
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