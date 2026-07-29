जल सारथी मोबाइल ऐप से होगी पेयजल योजनाओं की निगरानी, शिकायतों का भी होगा समाधान

उरई। संवाददाता डीएम ने एनआईसी सभागार में बैठक कर जनपद में जल सारथी मोबाइल ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए ग्राम स्तर तक शत-प्रतिशत डाउनलोड एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है जिससे पेयजल योजनाओं की निगरानी, शिकायत निस्तारण, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा जनसहभागिता को सुदृढ़ बनाया जा सके।डीएम राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि जल सारथी मोबाइल ऐप के माध्यम से जल जीवन मिशन की योजनाओं की जनपद एवं ग्राम स्तर तक अद्यतन स्थिति, मल्टी-लेवल डैशबोर्ड, ग्रामवार पेयजल योजनाओं की प्रगति, निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही जल गुणवत्ता परीक्षण, फील्ड टेस्ट किट की गतिविधियां, जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों की सूचना तथा पाइपलाइन क्षति, अनियमित जलापूर्ति एवं सड़क पुनर्स्थापन जैसी समस्याओं की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी।

ऐप के माध्यम से नागरिक पाइप पेयजल योजनाओं से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे, उनकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे तथा शिकायतों पर हुई कार्रवाई की स्थिति का भी अवलोकन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, एफटीके प्रशिक्षित महिलाओं, ग्राम प्रधान एवं अन्य हितधारकों का विवरण भी ऐप पर उपलब्ध रहेगा। डीएम ने प्रशासक, सचिव, एफटीके प्रशिक्षित महिलाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के मोबाइल फोन पर जल सारथी ऐप डाउनलोड एवं इंस्टॉल कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजीव राज, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण अंचल गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।