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टीबी मुक्त भारत अभियान को जनआंदोलन बनाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चम्पावत
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- बैठक में डीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देशटीबी मुक्त भारत अभियान को जनआंदोलन बनाएं टीबी मुक्त भारत अभियान को जनआंदोलन बनाएं टीबी मुक्त भारत अभि

टीबी मुक्त भारत अभियान को जनआंदोलन बनाएं

योगेश, चम्पावत। डीएम मनीष कुमार ने टीबी मुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सौ दिनी विशेष अभियान की समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही। कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में टीबी की समय पर पहचान, जांच और उपचार के साथ जनसहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया। डीएम ने संभावित मरीजों की जल्द पहचान कर जांच और उपचार करने के निर्देश दिए। माई भारत वॉलंटियर्स की भागीदारी बढ़ाने, निक्षय पोषण किट देने और जागरुकता अभियान चलाने को कहा।

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