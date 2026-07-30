औषधीय पौधों से महकेंगे स्कूल, हर ब्लॉक के दो होंगे चयनित
बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। डीएम मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट
बलिया, वरिष्ठ संवाददाता। डीएम मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक हुई। विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने जियो ट्रैकिंग कार्य में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई।समीक्षा के दौरान पाया गया कि वृक्षारोपण अभियान के तहत पांच विभागों द्वारा लगाए गए पौधों की जियो ट्रैकिंग शत-प्रतिशत पूरी नहीं की गई है। इस पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल अपने-अपने विभाग की रिपोर्ट डीएफओ को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिला गंगा समिति की बैठक में डीएम ने जिले के सभी नालों की भी जियो ट्रैकिंग कराने का निर्देश दिया, ताकि उनकी समुचित निगरानी और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।जिला
पर्यावरण समिति की बैठक में डीएम ने बीएसए को निर्देशित किया कि प्रत्येक ब्लाक से दो-दो विद्यालयों का चयन कर वहां औषधीय पौधों का रोपण कराएं। सभी बीईओ से इस संबंध में चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने कलक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क में भी औषधीय पौधों का रोपण कराने के निर्देश दिए। बैठक में बलिया नगर के बीईओ्र के अनुपस्थित मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए नका वेतन रोकने के निर्देश बीएसए को दिए।
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