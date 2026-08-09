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जिला जेल का डीएम व एसपी ने किया औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया जिले के कारागार का डीएम मधुसूदन हुल्गी और एसपी अभिजीत आर शंकर ने निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों की समस्याएं सुनीं और तत्काल समाधान के निर्देश दिए। महिला बैरक में बच्चों से मिलकर उनके स्वास्थ्य से संबंधित दिशा-निर्देश दिए। कौशल विकास योजनाओं के तहत बंदियों को सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया गया।

जिला जेल का डीएम व एसपी ने किया औचक निरीक्षण

देवरिया, निज संवाददाता। जिला कारागार का डीएम मधुसूदन हुल्गी व एसपी अभिजीत आर शंकर ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरन उन्होंने बंदियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जानने क प्रयास किया। कुछ बंदियों ने अपनी समस्याएं बताई तो डीएम ने उसका तत्काल समाधान करा देने का जेल प्रशासन को निर्देश दिया। डीएम व एसपी लगभग एक घंटे तक जिला कारागार में रहे।डीएम ने महिला बैरक का निरीक्षण किया। इस दौरान महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों से भी उन्होंने मुलाकात की। साथ ही बच्चों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने तथा उनके नियमित टीकाकरण सहित बच्चों से संबंधित अन्य आवश्यक गतिविधियों एवं सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अधिकारियों ने जेल की पाकशाला का भी निरीक्षण किया तथा बंदियों को मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराते रहने के निर्देश दिए। विशेष सुरक्षा वाले बैरकों में विशेष सतर्कता बरतते हुए निगरानी बढ़ाने तथा वहां निरुद्ध बंदियों की गतिविधियों पर प्रभावी नजर रखने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जेल चिकित्सालय में भर्ती बीमार बंदियों का समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी बंदी को अनावश्यक रूप से जेल चिकित्सालय में भर्ती न रखा जाए। उन्होंने कम उम्र वाले युवक-युवतियों एवं महिला बंदियों, जो कारागार में निरुद्ध हैं, को कौशल विकास योजनाओं से जोड़ने तथा उनमें कौशल एवं दक्षता विकसित करने के निर्देश दिए। डीएम ने एक जेल एक उत्पाद निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने व उनकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के साथ-साथ उचित मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बंदियों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाए, जिससे उन्हें अपने उत्पादों का उचित लाभ मिल सके। डीएम ने सिद्धदोष 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग पुरुष बंदियों एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र की सिद्धदोष महिला बंदियों की दया याचिका एवं समयपूर्व रिहाई के लिए नियमानुसार प्रस्ताव शासन को जेल स्तर से भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान जेल अधीक्षक आशीष रंजन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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