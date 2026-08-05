दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का गठन समय पर करें : डीएम

मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (तिमुल) के सदातपुर स्थित केंद्रीय कार्यालय और प्लांट का बुधवार को डीएम कुमार गौरव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुग्ध प्रसंस्करण संयत्र, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, पैकेजिंग, शीत शृंखला व्यवस्था, दुग्ध संग्रहण एवं विपणन प्रणाली की जानकारी ली।इस दौरान डीएम ने तिमुल के प्रबंध निदेशक फूल कुमार झा को जल्द से जल्द दुग्ध उत्पादक सहकारी सहयोग समितियों का गठन करने व दुग्ध संग्रहण में वृद्धि के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। इसके अलावा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने वाले सभी दुग्ध एवं उत्पादों की मानकों के अनुरूप शुद्धता, सुरक्षा एवं उच्च गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिया।

कहा कि सरकार का ‘सात निश्चय पार्ट-3’ में दुग्ध सहकारिता विस्तार कार्यक्रम जोर है। इसलिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हरके गांव में दुग्ध उत्पादक सहाकरी समिति का गठन अनिवार्य रूप से करना है। उन्होंने सदस्यता अभियान को व्यापक स्तर पर चलाते हुए प्रत्येक पात्र पशुपालक को समिति से जोड़ने, निष्क्रिय एवं अकार्यरत समितियों को पुनः सक्रिय करने तथा कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी दुग्ध उत्पादक पशुपालकों का शत-प्रतिशत भुगतान सीधे ऑनलाइन तरीके से बैंक खातों में सुनिश्चित की जाए। बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने पर पशुपालकों को उनके दुग्ध का उचित मूल्य समय पर प्राप्त होगा। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। डीएम ने कहा कि दुग्ध सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि का प्रभावी माध्यम है। निरीक्षण के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रशांत कुमार के अलावा तिमुल के कई अधिकारी और कर्मचारी थे।