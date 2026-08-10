डीएम ने कांवड़ शिविर का किया स्थलीय निरीक्षण
सावन माह के उपलक्ष्य में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को देखते हुए, डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने खमरिया पुल पर जलपान और भंडारे का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएँ और पेयजल की व्यवस्था का जायजा लिया और सेवादारों की सराहना की।
सावन माह के उपलक्ष्य में कांवड़ यात्रा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बरेली हाईवे स्थित खमरिया पुल स्थित कॉवरथी सेवा दल की ओर से आयोजित जलपान एवं भंडारा शिविर स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल तथा आवागमन का जायजा लिया। स्थलीय निरीक्षण के बाद डीएम ने भंडारा स्थल पर बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। व्यवस्थापकों और सेवादारों के प्रयासों की सराहना की गई।
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