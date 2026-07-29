घाटकुसुम्भा के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने लिया जायजा सड़क कटाव, जलस्तर व तटबंधों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिये कई निर्देश ग्रामीणों की मांग को बताया उचित, सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप मिलेगा मुआवजा बाढ़ के दौरान पीड़ितों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन फोटो 29 शेखपुरा 01 - घाटकुसुम्भा प्रखंड में हरोहर नदी के किनारे तटबंधों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का बुधवार को निरीक्षण करते डीएम शेखर आनंद व अन्य वरीय अधिकारी। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए डीएम शेखर आनंद ने बुधवार को घाटकुसुम्भा प्रखंड के विभिन्न बाढ़ संभावित गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वरीय अधिकारियों के साथ बाढ़ से बचाव और राहत कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया और हालात से निपटने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी परखी।

तटबंधों और जलस्तर की हुई जांच:

ग्रामीणों ने रखी मांग, डीएम ने दिया आश्वासन:

मिलेगी हर जरूरी सुविधा:

निरीक्षण के दौरान डीएम ने मुख्य रूप से सड़क कटाव, नदियों के जलस्तर, तटबंधों की वर्तमान स्थिति और बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को संभावित बाढ़ की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक और सख्त दिशा-निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ से संबंधित सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सड़क कटाव, जल निकासी और अन्य स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन युद्धस्तर पर कार्य कर रहा है।निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने डीएम के समक्ष अपने इलाके को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में शामिल करने और उचित मुआवजा दिलाने की पुरजोर मांग की। डीएम ने ग्रामीणों द्वारा रखी गई मांगों को बिल्कुल उचित बताया और आश्वस्त किया कि बिहार सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पिछले कई वर्षों से बाढ़ के पानी के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान होता रहा है।डीएम ने ग्रामीणों को पूरा भरोसा दिलाया कि बाढ़ के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर संबंधित पदाधिकारी तत्काल त्वरित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ की स्थिति में किसानों को नियमानुसार फसल क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ पीड़ितों को प्लास्टिक शीट और पर्याप्त अनाज मुहैया कराया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी। मवेशियों के लिए चारे की समुचित व्यवस्था की जाएगी। मौके पर अपर समाहर्ता लखींद्र पासवान, एडीएम धर्मेंद्र कुमार व अन्य मौजूद थे। (शेखपुरा से संजय कुमार मेहता)