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औचक निरीक्षण से सीएचसी लंभुआ में मची अफरा-तफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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लंभुआ, संवाददाता बुधवार को डीएम इंद्रजीत सिंह ने लम्भुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक

औचक निरीक्षण से सीएचसी लंभुआ में मची अफरा-तफरी

लंभुआ, संवाददाता बुधवार को डीएम इंद्रजीत सिंह ने लम्भुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। डीएम के अचानक पहुंचने से अस्पताल में हड़कंप मच गया और लापरवाह कर्मियों में अफरा-तफरी देखने को मिली।निरीक्षण के दौरान डीएम ने मरीजों से इलाज, दवाओं और सुविधाओं की जानकारी ली। इसी बीच कुछ तथा कथित दलाल डॉक्टर के पास बैठे मिले,जो डीएम को देखते ही पीछे के रास्ते से भाग निकले। डीएम ने अस्पताल प्रशासन को दलालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने अस्पताल की बाउंड्री वॉल, चिकित्सकों के आवास, सफाई व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल को और बेहतर बनाने के लिए एक योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

डीएम ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय-समय पर ऐसे औचक निरीक्षण होते रहेंगे। उन्होंने अस्पताल परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए निर्देशित किया। कहा की शासन द्वारा अस्पतालों में मरीजों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं और अस्पताल में आने वाले मरीजों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए डॉक्टरों को निर्देशित किया गया है। अगर कोई डॉक्टर या अस्पताल कर्मी मरीज के इलाज में लापरवाही बढ़ता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

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