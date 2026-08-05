दिवंगत होमगार्ड की आश्रित को 30 लाख का चेक
उन्नाव में कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम मीना ने दिवंगत होमगार्ड स्वयंसेवक हरिशंकर की पत्नी गुड़िया देवी को 30 लाख की बीमा सहायता राशि का चेक दिया। यह सहायता राशि होमगार्ड विभाग और एचडीएफसी बैंक के बीच समझौते के तहत दी गई है। यह आर्थिक सहयोग गुड़िया देवी के परिवार के लिए संकट काल में है।
उन्नाव। कलेक्ट्रेट कार्यालय में डीएम घनश्याम मीना ने जिला कमांडेंट होमगार्ड धर्मेन्द्र विश्वकर्मा की उपस्थिति में 14 जनवरी 2026 को ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए होमगार्ड स्वयंसेवक हरिशंकर की आश्रित गुड़िया देवी को 30 लाख की बीमा/अनुग्रह सहायता राशि का चेक प्रदान किया। होमगार्ड विभाग व एचडीएफसी बैंक तकी नगर शाखा के बीच हुए समझौते के तहत निर्धारित शर्तों के बाद दी गई। जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड ने बताया कि इस आर्थिक सहयोग का उद्देश्य गुड़िया देवी एवं उनके परिवार को कठिन समय में आर्थिक संबल प्रदान करना हे। होमगार्ड मुख्यालय से पांच लाख की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव भी होमगार्ड मुख्यालय को भेजा गया है।
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