अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाईं प्रधानाचार्या, एक सप्ताह का मांगा समय
एमडी इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ शिकायत के बाद डीएम ने संयुक्त जांच समिति का गठन किया है। प्रधानाचार्या ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए और एक सप्ताह का समय मांगा है। शिकायत में कहा गया है कि स्कूल द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों का नाम काटा जा रहा है, जो आरटीई का उल्लंघन है।
एमडी इंटरनेशनल स्कूल की हुई शिकायत के बाद डीएम ने संयुक्त जांच कमेटी का गठन कर दिया है। मंगलवार को जांच के दौरान प्रधानाचार्या समस्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा है। जांच कमेटी ने प्रधानाचार्या को एक सप्ताह का समय अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेन्द्र सक्सेना ने बताया कि एमडी इंटर नेशनल स्कूल की शिकायत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भारत सरकार में हुई थी कि स्कूल के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नाम काटे जा रहा है। जो आरटीई के नियमों का उल्लंघन है। साथ ही बच्चों की डीएम से शिकायत थी कि हाल ही में हुई परीक्षा में बच्चों को नहीं बैठने दिया गया।
जिस पर डीएम ने संयुक्त जांच कमेटी का गठन कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए थे। जांच कमेटी में एडीएम प्रशासन और डीआईओएस को शामिल किया गया है। डीआईओएस ने बताया कि मंगलवार को स्कूल की प्रधानाचार्या को बुलाया गया था। प्रधानाचार्या द्वारा जांच से सम्बंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। प्रधानाचार्या ने अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। एक सप्ताह के बाद प्रकरण की जांच होगी। डीआईओएस ने बताया कि जांच के बाद फाइनल जांच रिपोर्ट डीएम को प्रेषित कर दी जाएगी।
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