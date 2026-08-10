सिक्सलेन टनेल निर्माण में तेजी लाएं
डीएम सत्येंद्र कुमार ने वाराणसी-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर चल रहे छह लेन टनल निर्माण को तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने एनएचएआई अधिकारियों से निर्माण की प्रगति जानी और कहा कि कार्य मार्च 2027 तक पूरा किया जाए। एयरपोर्ट निदेशक और अन्य अधिकारी भी निरीक्षण में शामिल थे।
बाबतपुर। डीएम सत्येंद्र कुमार ने वाराणसी-लखनऊ नेशनल हाइवे के समानांतर चल रहे सिक्सलेन टनल निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने रविवार को इसका निरीक्षण किया। एनएचएआई के अधिकारियों से निर्माण की प्रगति जानी। कहा कि निर्धारित समय सीमा मार्च 2027 तक काम पूरा कराया जाए। इसके बाद रनवे विस्तार का काम शुरू होगा। इस दौरान एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्त, एसडीएम पिंडरा कुंदनराज कपूर, प्रोजेक्ट इंचार्ज दीपक बेनीवाल मौजूद रहे।
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