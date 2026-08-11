Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एकलव्य खेल प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
Follow us on Google News
share

सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। गश्ती कराने का निर्देश दिया। खेल के साथ पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए परीक्षा का अलग समय निर्धारित करने पर भी

एकलव्य खेल प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश

सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। मंगलवार को एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र में संचालित बास्केटबॉल एवं एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने की। उन्होंने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश अधिकारियों को दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sasaram Latest News DM Sasaram News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।