एकलव्य खेल प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का निर्देश
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। गश्ती कराने का निर्देश दिया। खेल के साथ पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए परीक्षा का अलग समय निर्धारित करने पर भी
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। मंगलवार को एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र में संचालित बास्केटबॉल एवं एथलेटिक्स प्रशिक्षण केंद्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने की। उन्होंने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश अधिकारियों को दिया।
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