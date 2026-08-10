एक सप्ताह में 30 लंबित न्यायिक मामलों में प्रतिशपथ दायर करें अधिकारी : डीएम
सीडब्लूजेसी-एमजेसी मामलों के त्वरित निष्पादन कराने का दिया निर्देश, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की दी गई चेतावनी
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में सोमवार को डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक समन्वय बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया गया। डीएम ने सीडब्लूजेसी-एमजेसी मामलों में इस सप्ताह कम से कम 30 प्रतिशपथ दाखिल करने का लक्ष्य तय किया। जनता दरबार, सीपीजीआरएम और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की शिकायतों के साथ लंबित मुआवजा मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। वहीं, विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने और अंतर्विभागीय समन्वय से समस्याओं के समाधान पर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें