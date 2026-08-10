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एक सप्ताह में 30 लंबित न्यायिक मामलों में प्रतिशपथ दायर करें अधिकारी : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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सीडब्लूजेसी-एमजेसी मामलों के त्वरित निष्पादन कराने का दिया निर्देश, लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की दी गई चेतावनी

एक सप्ताह में 30 लंबित न्यायिक मामलों में प्रतिशपथ दायर करें अधिकारी : डीएम

सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में सोमवार को डीएम दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई साप्ताहिक समन्वय बैठक में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया गया। डीएम ने सीडब्लूजेसी-एमजेसी मामलों में इस सप्ताह कम से कम 30 प्रतिशपथ दाखिल करने का लक्ष्य तय किया। जनता दरबार, सीपीजीआरएम और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की शिकायतों के साथ लंबित मुआवजा मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया। वहीं, विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने और अंतर्विभागीय समन्वय से समस्याओं के समाधान पर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।

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