Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जिला सूचना व पर्यटन कार्यालय में स्वच्छता और कार्यसंस्कृति सुधारने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

कन्नौज में जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर के जिला पर्यटन एवं सूचना कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को अनुशासन और स्वच्छता के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए आधुनिक साधनों के उपयोग पर जोर दिया।

जिला सूचना व पर्यटन कार्यालय में स्वच्छता और कार्यसंस्कृति सुधारने के निर्देश
जिला सूचना व पर्यटन कार्यालय में स्वच्छता और कार्यसंस्कृति सुधारने के निर्देश

कन्नौज। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला पर्यटन अधिकारी कार्यालय और जिला सूचना अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव, स्वच्छता, संसाधनों के उपयोग और कार्यप्रणाली की बारीकी से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यालयों को अधिक व्यवस्थित और जनहितकारी बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला सूचना कार्यालय में पत्रावलियों, अभिलेखों और पुस्तकों के सुव्यवस्थित रखरखाव की सराहना की। साथ ही कार्यालय में रखे खाली गत्तों और अन्य अनुपयोगी सामग्री को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों का वातावरण साफ-सुथरा, सुव्यवस्थित और कार्यकुशलता बढ़ाने वाला होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने शासन से प्राप्त एलईडी टीवी को शीघ्र क्रियाशील कर उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि शासन की योजनाओं, उपलब्धियों और जनहितकारी सूचनाओं के प्रचार-प्रसार में आधुनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला सूचना कार्यालय के समीप स्थित खाली भूमि का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल साफ-सफाई कराकर परिसर को स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय स्वच्छता, अनुशासन और सुव्यवस्थित कार्यसंस्कृति का उदाहरण बने। परिसर की नियमित सफाई, अनावश्यक वस्तुओं के निष्पादन और बेहतर रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि सरकारी कार्यालयों की सकारात्मक छवि आमजन के बीच स्थापित हो सके। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) देवेन्द्र सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।