जिला सूचना व पर्यटन कार्यालय में स्वच्छता और कार्यसंस्कृति सुधारने के निर्देश

कन्नौज। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला पर्यटन अधिकारी कार्यालय और जिला सूचना अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव, स्वच्छता, संसाधनों के उपयोग और कार्यप्रणाली की बारीकी से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यालयों को अधिक व्यवस्थित और जनहितकारी बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला सूचना कार्यालय में पत्रावलियों, अभिलेखों और पुस्तकों के सुव्यवस्थित रखरखाव की सराहना की। साथ ही कार्यालय में रखे खाली गत्तों और अन्य अनुपयोगी सामग्री को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों का वातावरण साफ-सुथरा, सुव्यवस्थित और कार्यकुशलता बढ़ाने वाला होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों के साथ-साथ आमजन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने शासन से प्राप्त एलईडी टीवी को शीघ्र क्रियाशील कर उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उनका कहना था कि शासन की योजनाओं, उपलब्धियों और जनहितकारी सूचनाओं के प्रचार-प्रसार में आधुनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला सूचना कार्यालय के समीप स्थित खाली भूमि का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल साफ-सफाई कराकर परिसर को स्वच्छ और आकर्षक बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय स्वच्छता, अनुशासन और सुव्यवस्थित कार्यसंस्कृति का उदाहरण बने। परिसर की नियमित सफाई, अनावश्यक वस्तुओं के निष्पादन और बेहतर रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि सरकारी कार्यालयों की सकारात्मक छवि आमजन के बीच स्थापित हो सके। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) देवेन्द्र सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।