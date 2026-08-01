हाईवे परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश
पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण और चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को विकास कार्यों में देरी न करने और प्राथमिकता के आधार पर भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा वितरण के मामले शीघ्र निपटने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे।
पिथौरागढ़। महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने कलक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा बैठक की। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग-09 के डुंगातोली-तवाघाट तथा तवाघाट-लिपुलेख मार्ग पर चल रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने भूमि अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण, भवनों के मूल्यांकन, मुआवजा वितरण और यूटिलिटी शिफ्टिंग से जुड़े सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय राजमार्ग-109के (जौलजीबी-धारचूला) के विभिन्न पैकेजों से जुड़े भूमि अधिग्रहण मामलों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने अधिसूचना जारी करने, प्राप्त आपत्तियों के त्वरित निस्तारण, मुआवजा वितरण और भूमि का कब्जा हस्तांतरण तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, सीमा सड़क संगठन व लोक निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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