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पहली सोमवारी से पहले डीएम ने देर रात कांवरिया पथ का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
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नियंत्रण कक्ष, टेंट सिटी, जीविका रसोई और पार्किंग व्यवस्था का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देशविका रसोई को और बेहतर बनाने के दिए निर्देश

पहली सोमवारी से पहले डीएम ने देर रात कांवरिया पथ का किया निरीक्षण

कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि। श्रावण मास की पहली सोमवारी पर कांवरिया श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए डीएम अंशुल अग्रवाल ने रविवार देर रात कांवरिया पथ एवं विभिन्न मेला स्थलों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नियंत्रण कक्ष, टेंट सिटी, जीविका दीदी की रसोई, सांस्कृतिक मंच, पार्किंग स्थल एवं दुम्मा बॉर्डर तक पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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निरीक्षण की प्रक्रिया

डीएम ने कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली, प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए सभी को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जीविका दीदी की रसोई पहुंचकर स्वयं चाय पीकर उसकी गुणवत्ता जांची। उन्होंने भोजन एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर कांवरियों से फीडबैक लिया, जिस पर श्रद्धालुओं ने संतोष जताया।

अन्य निर्देश और उपाय

डीएम ने जीविका रसोई को अधिक सुगम स्थान पर संचालित करने, उचित साइनेज लगाने तथा शौचालयों की साफ-सफाई बेहतर रखने का निर्देश दिया। इसके अलावा अबरखा धर्मशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल एवं टेंट सिटी का निरीक्षण करते हुए अतिरिक्त गद्दों की व्यवस्था सुनिश्चित करने और पीएचईडी द्वारा पेयजल की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने का निर्देश दिया। भैरोपुर टेंट सिटी में शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा जीविका दीदी की रसोई जल्द शुरू कराने पर भी जोर दिया।

यातायात, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को किया सतर्क

यातायात प्रबंधन

निरीक्षण के क्रम में डीएम दर्दमारा बॉर्डर पार्किंग पहुंचे, जहां उन्होंने वाहनों की आवाजाही एवं पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को देवघर जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बनाकर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने का निर्देश दिया। इसके बाद दुम्मा बॉर्डर पहुंचकर कांवरियों की आवाजाही, सुरक्षा व्यवस्था एवं ट्रैफिक प्रबंधन की समीक्षा की। उन्होंने पहली सोमवारी के दौरान सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों को लगातार निगरानी रखने तथा श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए पूरी मुस्तैदी से कार्य करने का निर्देश दिया ।

सामान्य प्रश्न

डीएम ने कांवरिया व्यवस्थाओं का निरीक्षण कब किया?
डीएम अंशुल अग्रवाल ने रविवार देर रात कांवरिया पथ एवं विभिन्न मेला स्थलों का निरीक्षण किया।
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