Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की डीएम ने की प्रगति समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

डीएम डॉ. अमित पाल ने सम्राट उदयन सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को राजस्व वसूली के लक्ष्यों के संदर्भ में प्रगति लाने का निर्देश दिया और नाराजगी व्यक्त करते हुए कुछ अधिकारियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की डीएम ने की प्रगति समीक्षा

डीएम डॉ. अमित पाल ने मंगलवार को सम्राट उदयन सभागार में कर-करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजस्व वसूली पर संबंधित विभागाध्यक्षों को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक में उन्होंने राज्यकर, परिवहन एवं स्टांप व रजिस्ट्रेशन की समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली में लक्ष्य के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए उपायुक्त राज्यकर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, एआईजी स्टांप को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। खनन, विद्युत, वन विभाग, मंडी, आबकारी एवं नगर निकाय की राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

राजस्व वादों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा के दौरान सभी उप जिलाधिकारियों/तहसीलदारों को पांच वर्ष एवं तीन वर्ष से अधिक पुराने सभी राजस्व वादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में लापरवाही पाए जाने पर एलआरसी का वेतन रोकने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) शालिनी प्रभाकर एवं अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ओम प्रकाश सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।