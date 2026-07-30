डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा होगी आज से
डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा होगी आज से डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा होगी आज से डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा होगी आज से
खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल सन्हौली केन्द्र पर डीएलएड प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों की परीक्षा 31 जुलाई से आयोजित होगी। जिसको लेकर तैयारी कर ली गई। डीएलएड सत्र 2025-27 प्रथम वर्ष की परीक्षा 31 जुलाई से शुरू होगी। जो आगामी सात अगस्त तक तक चलेगी। इधर केन्द्राधीक्षक निलिमा कुमारी ने बताया कि स्वच्छ वातावरण में परीक्षा लेने की तैयारी की गई है।
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