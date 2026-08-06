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डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा सात अगस्त तक

By Hindustan | Bureau
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डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा सात अगस्त तक डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा सात अगस्त तक डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा सात अगस्त तक

डीएलएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा सात अगस्त तक

खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल सन्हौली केन्द्र पर आगामी सात अगस्त तक दो पालियों में डीएलएड प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों की परीक्षा चलेगी। डीएलएड सत्र 2025-27 प्रथम वर्ष की परीक्षा ली जा रही है। मंगलवार को परीक्षा शांतिपूर्ण हुई।

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