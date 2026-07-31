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डीएलएड के प्रथम वर्ष की परीक्षा कदाचारमुक्त हुई शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, खगडि़या
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खगड़िया के उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल, सन्हौली केन्द्र पर डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा शुक्रवार से शुरू हुई। कदाचारमुक्त वातावरण में हुई इस परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। यह परीक्षा 7 अगस्त तक चलेगी, जिसमें केन्द्राधीक्षक निलिमा कुमारी ने स्वच्छ वातावरण का जिक्र किया।

डीएलएड के प्रथम वर्ष की परीक्षा कदाचारमुक्त हुई शुरू

खगड़िया। निज प्रतिनिधि जिले में उत्क्रमित माध्यमिक स्कूल, सन्हौली केन्द्र पर शुक्रवार से डीएलएड प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों की परीक्षा कदाचारमुक्त वातावरण में शुरू हुई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दो पाली में परीक्षा ली गई। डीएलएड सत्र 2025-27 प्रथम वर्ष की परीक्षा आगामी सात अगस्त तक तक चलेगी। इधर केन्द्राधीक्षक निलिमा कुमारी ने बताया कि स्वच्छ वातावरण में परीक्षा ली गई।

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