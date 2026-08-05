डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा में 12 रहे अनुपस्थित
(युवा पेज)थ में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। शेरशाह सूरी इंटर स्तरीय विद्यालय में प्रथम पाली में 455 में से 450 परीक्षार्थी
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डीएलएड (फेस टू फेस) सत्र 2025-27 प्रथम वर्ष की परीक्षा के चौथे दिन बुधवार को दोनों पालियों में 12 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दोनों केंद्रों पर शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी।
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