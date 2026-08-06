17 से होगी डीएलएड की कॉपियों की जांच

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। डीएलएड की कॉपियों की जांच 17 से 23 अगस्त तक होगी। शुक्रवार को डीएलएड परीक्षा का अंतिम दिन है। कॉपी जांच को लेकर परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी सरकारी एवं गैर सरकारी डीएलएड संस्थानों को निर्देश दिया है।परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि सितंबर में टीआरई 4 संभावित है। ऐसे में अगस्त के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट निकालने का लक्ष्य रखा गया है ताकि ये अभ्यर्थी भी टीआरई 4 में शामिल हो सकें। मूल्यांकन कार्य को लेकर शिक्षकों को विरमित करने का निर्देश दिया गया है। मूल्यांकन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किए गए प्रधान परीक्षक एवं सह परीक्षक का नियुक्ति पत्र समिति की वेबसाइट पर बुधवार को अपलोड कर दिया गया है।