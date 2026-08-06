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17 से होगी डीएलएड की कॉपियों की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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डीएलएड की कॉपियों की जांच 17 से 23 अगस्त तक होगी। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सितंबर में टीआरई 4 संभावित है। रिजल्ट अगस्त के अंतिम सप्ताह तक निकालने का लक्ष्य है। 35 परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। सभी आवश्यक जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

17 से होगी डीएलएड की कॉपियों की जांच

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। डीएलएड की कॉपियों की जांच 17 से 23 अगस्त तक होगी। शुक्रवार को डीएलएड परीक्षा का अंतिम दिन है। कॉपी जांच को लेकर परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी सरकारी एवं गैर सरकारी डीएलएड संस्थानों को निर्देश दिया है।परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि सितंबर में टीआरई 4 संभावित है। ऐसे में अगस्त के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट निकालने का लक्ष्य रखा गया है ताकि ये अभ्यर्थी भी टीआरई 4 में शामिल हो सकें। मूल्यांकन कार्य को लेकर शिक्षकों को विरमित करने का निर्देश दिया गया है। मूल्यांकन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त किए गए प्रधान परीक्षक एवं सह परीक्षक का नियुक्ति पत्र समिति की वेबसाइट पर बुधवार को अपलोड कर दिया गया है।

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संबंधित संस्थान के प्राचार्य पूर्व से उपलब्ध यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन कर प्रधान परीक्षक एवं सह परीक्षक का नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।डीएलएड परीक्षा में 35 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थितडीएलएड परीक्षा में बुधवार को दोनों पाली मिलाकर 35 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले में चार केन्द्रों पर यह परीक्षा हो रही है। पहली पाली में 1953 परीक्षार्थी आवंटित थे, जिसमें 1935 परीक्षार्थी शामिल हुए। दूसरी पाली में 1946 में 1929 उपस्थित हुए।

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