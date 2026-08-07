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डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा में 12 रहे अनुपस्थित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।रहे। जबकि प्लस टू विद्यालय चौखंडीपथ केंद्र पर प्रथम पाली में 300 में से 299 परीक्षार्थी उपस्थित व एक अनुपस्थित

डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा में 12 रहे अनुपस्थित

सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डीएलएड (फेस टू फेस) सत्र 2025-27 प्रथम वर्ष की परीक्षा के छठे व अंतिम दिन शुक्रवार को दोनों पालियों में 12 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दोनों केंद्रों पर शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। डीईओ मदन राय ने बताया कि शेरशाह सूरी इंटर स्तरीय विद्यालय व प्लस टू विद्यालय चौखंडीपथ में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। शेरशाह सूरी इंटर स्तरीय विद्यालय में प्रथम पाली में 454 में से 449 परीक्षार्थी उपस्थित व पांच अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में 455 परीक्षार्थियों में से 450 उपस्थित व पांच अनुपस्थित रहे।

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जबकि प्लस टू विद्यालय चौखंडीपथ केंद्र पर प्रथम पाली में 300 में से 299 परीक्षार्थी उपस्थित व एक अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में भी 300 परीक्षार्थियों में से 299 उपस्थित व एक अनुपस्थित रहे। डीईओ ने बताया कि दोनों पालियों में 12 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई।

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