डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा में परीक्षार्थियों ने कहा- बेहतर पेपर
मोतिहारी में डीएलएड परीक्षा प्रथम वर्ष 2025-26 का आयोजन शांतिपूर्ण रूप से किया गया। परीक्षा एमजेके कन्या इंटर कॉलेज में दो पालियों में हुई, जिसमें 550 में से 535 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। केंद्राधीक्षक ने कहा कि परीक्षार्थियों को प्रवेश केवल जांच के बाद ही दिया गया। परीक्षा 31 जुलाई से 7 अगस्त के बीच चलेगी।
मोतिहारी। डीएलएड परीक्षा प्रथम वर्ष 2025-26 की परीक्षा बुधवार को शांतिपूर्ण रही। परीक्षा के लिए एक मात्र परीक्षा केंद्र शहर के एमजेके कन्या इंटर कॉलेज को बनाया गया है। परीक्षा दो पालियों में आयोजित हो रही है। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक व द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 2 बजे से 5.15 बजे तक संचालित हो रही है। केंद्राधीक्षक लालबाबू साह ने बताया कि पूरी तरह जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति मिली। यहां 550 में 535 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। जबकि 15 परीक्षार्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। इस दौरान प्रथम पाली में गणित का शिक्षण शास्त्र व द्वितीय पाली में हिंदी का शिक्षण शास्त्र की परीक्षा हुई।परीक्षार्थी
सन्नी कुमार, राजीव, अनिल कुमार ने कहा कि पेपर अच्छा गया है। देने में कोई परेशानी नहीं हुई। केंद्राधीक्षक श्री साह ने बताया कि कुल 50 अंक में 35 अंक की परीक्षा हुई। जिसमें 25 अंक के 5 लघु उत्तरीय प्रश्न थे। वहीं 10 अंक के दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गये थे। जिसमें एक प्रश्न का जबाव देना था। परीक्षा 31 जुलाई से 7 अगस्त तक संचालित होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें