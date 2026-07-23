जिले की दो केंद्रों पर डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा आज से
(युवा पेज)में शामिल होंगे। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक किया जाएगा। जबकि द्वितीय
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले की दो केंद्रों पर डीएलएड(फेस टू फेस) सत्र 2025-27 प्रथम वर्ष व सत्र 2024-26 द्वितीय वर्ष की परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। कदाचारमुक्त व शांतिपूर्व परीक्षा को लेकर दंडाधिकारियों, पुलिसकर्मियों, केंद्राधीक्षकों व वीक्षकों की प्रतिनिुयक्ति कर दी गई है। दोनों सत्र में 1464 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
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