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जिले की दो केंद्रों पर डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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(युवा पेज)में शामिल होंगे। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.45 बजे तक किया जाएगा। जबकि द्वितीय

जिले की दो केंद्रों पर डीएलएड प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा आज से

सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले की दो केंद्रों पर डीएलएड(फेस टू फेस) सत्र 2025-27 प्रथम वर्ष व सत्र 2024-26 द्वितीय वर्ष की परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी। कदाचारमुक्त व शांतिपूर्व परीक्षा को लेकर दंडाधिकारियों, पुलिसकर्मियों, केंद्राधीक्षकों व वीक्षकों की प्रतिनिुयक्ति कर दी गई है। दोनों सत्र में 1464 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

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