डीएलएड-2023 के चतुर्थ सेमेस्टर में आधे से अधिक फेल
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2018 से 2024 बैच के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 2023 के चतुर्थ सेमेस्टर में 137615 प्रशिक्षुओं में से 62258 पास हुए, जबकि 2024 के द्वितीय सेमेस्टर में 72861 पास हुए। कई विद्यार्थियों की अनुपस्थिति भी दर्ज की गई।
परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2018 से 2024 बैच के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। डीएलएड 2023 चतुर्थ सेमेस्टर के 137615 प्रशिक्षुओं में से 137042 परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 62258 (45.43 प्रतिशत) पास हैं, 73883 फेल हो गए, जबकि 573 गैरहाजिर रहे। डीएलएड 2024 द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 139223 प्रशिक्षुओं में से 137554 परीक्षा में शामिल हुए। इनमें से 72861 (52.97 प्रतिशत) पास हैं, 64559 फेल हो गए और 1669 अनुपस्थित रहे। डीएलएड 2023 द्वितीय सेमेस्टर में 53729 प्रशिक्षुओं में से 52992 सम्मिलित हुए। इनमें से 32692 (61.69 फीसदी) पास हैं, 20246 फेल हो गए जबकि 737 गैरहाजिर रहे।डीएलएड
2022 चतुर्थ सेमेस्टर में पंजीकृत 14702 प्रशिक्षुओं में से 14160 उपस्थित थे। इनमें से 8959 (63.27 प्रतिशत) पास हैं, 5182 फेल हो गए और 542 अनुपस्थित थे। डीएलएड 2022 द्वितीय सेमेस्टर में 7267 प्रशिक्षुओं में से 6675 उपस्थित हुए। इनमें से 4424 (66.28 फीसदी) पास हैं, 2250 फेल हो गए और 592 गैरहाजिर रहे।
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