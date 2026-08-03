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राष्ट्रीय तैराकी में हुनर दिखाएगी धनबाद की बेटी दिव्यांशी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद की दिव्यांशी सिंह का चयन 6-9 अगस्त तक जयपुर में होने वाली 42वीं सब जूनियर नैशनल तैराकी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। धनबाद से एकमात्र तैराक होने के नाते, उसने जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पांच गोल्ड मेडल जीते हैं। पूर्व अध्यक्ष ई. अजित कुमार ने दिव्यांशी की प्रतिभा पर भरोसा जताया।

राष्ट्रीय तैराकी में हुनर दिखाएगी धनबाद की बेटी दिव्यांशी

6-9 अगस्त तक जयपुर मे होने वाली 42वीं सब जूनियर नैशनल तैराकी प्रतियोगिता के लिए धनबाद की बेटी दिव्यांशी सिंह का चयन किया गया है। धनबाद से एकमात्र तैराक दिव्यांशी सिंह का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया है। धनबाद के ब्लू लगून स्वीमिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांशी का चयन झारखंड टीम में किया गया है। पिछले दिनों धनबाद जिला तैराकी प्रतियोगिता मे अपने ग्रुप मे पांच गोल्ड मेडल प्राप्त कर राज्य तैराकी प्रतियोगिता के लिए धनबाद टीम में अपना नाम सुरक्षित की थी। 24-26 जुलाई तक रांची मे हुए राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता मे एक गोल्ड तथा दो सिल्वर मेडल प्राप्त कर झारखंड टीम में अपनी जगह पक्की कर ली।

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धनबाद जिला तैराकी संघ के पूर्व अध्यक्ष ई. अजित कुमार ने बताया कि दिव्यांशी सिंह एक अच्छी होनहार तैराक है और उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी वह अच्छा प्रदर्शन करेगी। धनबाद में धीरे-धीरे कई तैराक राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह सुरक्षित कर रहे हैं।

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