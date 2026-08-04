राज्यस्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में खेलेंगे जिले के पांच पहलवान
अम्बेडकरनगर जिले के पहलवानों ने अयोध्या में आयोजित मंडल स्तरीय कुश्ती चयन ट्रायल में बेहतरीन प्रदर्शन किया। जिले के पांच पहलवानों ने अपने भार वर्ग में पहले स्थान हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। चयनित पहलवान 15-17 अगस्त को गोरखपुर में आयोजित राज्य प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। डॉ भीमराव अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल अयोध्या में आयोजित मंडल स्तरीय कुश्ती चयन ट्रायल में जिले के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। ट्रायल में जिले के पांच पहलवानों ने अपने अपने भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। चयनित खिलाड़ियों में 55 किलोग्राम भार वर्ग में सूरज कुमार, 65 किलोग्राम में उत्कर्ष कुमार, 85 किलोग्राम में विशाल, 125 किलोग्राम में राज बाबू तथा 125 किलोग्राम वर्ग में ही विराट भारद्वाज शामिल हैं। अब ये सभी पहलवान 15 से 17 अगस्त तक गोरखनाथ मंदिर परिसर, गोरखपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में अयोध्या मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।
जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ मंजूर आलम अंसारी ने खिलाड़ियों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मंडल स्तर पर खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी जिले के पहलवान पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाएंगे। खिलाड़ियों की सफलता पर खेल प्रेमियों और प्रशिक्षकों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं। वहीं कुश्ती कोच अभिषेक उपाध्याय ने भी इस सफलता पर खुशी जताई है।
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