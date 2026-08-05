शिशुओं की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए स्तनपान जरूरी: सिविल सर्जन

विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत बेगूसराय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीएस डॉ. अशोक कुमार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंजू तुरियार ने बताया कि जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान महत्वपूर्ण है। सभी अधिकारियों ने जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करने का संकल्प लिया।

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। विश्व स्तनपान सप्ताह पर बुधवार को सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता की सीएस डॉ. अशोक कुमार ने की।

स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश सिविल सर्जन ने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधकों को निर्देश दिया कि विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं समुदाय स्तर पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि अधिक से अधिक माताएं स्तनपान के महत्व को समझें और इसे अपना सकें।

स्तनपान के लाभ स्तनपान से शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा कुपोषण और विभिन्न संक्रमणों से बचाव होता है। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंजू तुरियार ने इस क्रम में जानकारी देते हुए बताया कि जन्म के एक घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान कराना तथा पहले छह माह तक केवल मां का दूध देना शिशु के संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

समुदाय तक संदेश पहुंचाना जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. गोपाल मिश्र ने स्तनपान को बढ़ावा देने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने तथा समुदाय तक सही संदेश पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों की भूमिका को और सशक्त बनाने पर भी बल दिया। कार्यशाला के अंत में सभी उपस्थित अधिकारियों ने अपने-अपने प्रखंडों में विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन करने का संकल्प लिया। मौके पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक नसीम रज़ी, आयुष्मान भारत के जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रभात कुमार, सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक उपस्थित रहे। रिपोर्टर:मनोज सहनी