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जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य संवाद विरमित, सरायकेला के डीटीओ बने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जिला कल्याण पदाधिकारी शंकाराचार्य समद को सरायकेला में डीटीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पद पहले से ही प्रभार में था। पूर्वी सिंहभूम के डीटीओ दिलीप कुमार का भी तबादला हुआ है, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंध के कारण उनका स्थानांतरण अभी रुका हुआ है।

जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य संवाद विरमित, सरायकेला के डीटीओ बने

जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य समद आज सरायकेला के लिए विरमित कर दिए गए। वे वहां के डीटीओ बने हैं। वहां यह पद प्रभार में था। पूर्वी सिंहभूम जिले की डीटीओ दिलीप कुमार का भी तबादला हुआ है, हालांकि हुए निर्मित नहीं हुए हैं, इसकी वजह यह है कि वे एसआईआर में ईआरओ के रूपमें नामित हैं और फिलहाल निर्वाचन आयोग ने एसआइआर से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा रखी है। इसके आलोक में दिलीप कुमार को विरमित करने के लिए आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है।

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