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बाल विवाह रोकने को थानों, होटल और मैरिज लॉन संचालकों का लिया जाएगा सहयोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
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कन्नौज में बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में मिशन वात्सल्य योजना की समीक्षा की गई। बाल विवाह रोकने, बाल संरक्षण एवं लाभार्थियों की सुविधाओं पर चर्चा की गई। तीन माह में नियमित बैठकों, थानाध्यक्षों को जागरूकता बढ़ाने और चाइल्ड लाइन के लिए वाहन की सुविधा पर सहमति बनी।

बाल विवाह रोकने को थानों, होटल और मैरिज लॉन संचालकों का लिया जाएगा सहयोग

कन्नौज, संवाददाता। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में मिशन वात्सल्य योजना के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए बाल विवाह की रोकथाम, बाल संरक्षण, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मिशन वात्सल्य की गाइडलाइन के अनुसार वार्ड और ग्राम स्तर पर गठित बाल संरक्षण समितियों की प्रत्येक तीन माह में नियमित बैठक कराई जाएगी। इसके अलावा सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्र के गेस्ट हाउस, होटल, मैरिज लॉन और कैटरिंग संचालकों के साथ समय-समय पर बैठक कर बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाएं और संदिग्ध मामलों की सूचना तत्काल उपलब्ध कराएं।

बैठक में जनपद में संचालित चाइल्ड लाइन के पास वाहन की सुविधा न होने का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि दूरदराज क्षेत्रों में रेस्क्यू और बाल विवाह से जुड़े मामलों में इससे कठिनाई होती है। ऐसे मामलों में संबंधित थाना स्तर से बच्चों को सुरक्षित रूप से चाइल्ड लाइन तक पहुंचाने के लिए समन्वय स्थापित करने पर सहमति बनी। साथ ही सीएचसी, पीएचसी, जिला अस्पताल और नर्सिंग होम में पालना शिशु स्वागत केंद्र स्थापित करने के संबंध में भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ऑनलाइन सत्यापन के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी के पोर्टल पर प्राप्त 138 आवेदनों के अनुमोदन पर विचार-विमर्श किया गया। वहीं योजना एवं कोविड-19 श्रेणी के 732 लाभार्थी बच्चों के खातों में डीबीटी, एनपीसीआई और केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, राजकीय विशिष्ट दत्तक ग्रहण इकाई, आपकी सखी वन स्टॉप सेंटर तथा हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन के कार्यों और उपलब्ध संसाधनों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। यह संस्करण आपके दस्तावेज़ के लगभग सभी महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदुओं को समेटता है और अखबार में मुख्य खबर के रूप में अधिक संतुलित लगेगा।

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