चंदवारा प्रखंड कार्यालय मेंआज मिलेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस: डीटीओ
जिला परिवहन विभाग ने ग्रामीण इलाकों के लोगों की सुविधा के लिए विशेष पहल की है। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (एलएल) प्रखंड कार्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाएगा। चार अगस्त को चंदवारा प्रखंड में कैंप आयोजित किया जाएगा। विभाग ने बिचौलियों से बचते हुए सीधे आवेदकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर कैंप में पहुंचें।
कोडरमा, वरीय संवाददाता। जिला परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी ने बताया कि ग्रामीण एवं दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से बचाने के उद्देश्य से प्रखंड स्तर पर आयोजित विशेष कैंपों में आवेदन करने वाले आवेदकों को अब उनके लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (एलएल) प्रखंड कार्यालयों में ही उपलब्ध कराए जाएंगे। जारी आदेश के अनुसार चार अगस्त को प्रखंड कार्यालय, चंदवारा में निर्धारित समय पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का वितरण किया जाएगा। इस कार्य के सफल संचालन के लिए मोटरयान निरीक्षकों, आईटी असिस्टेंट एवं डेटा एंट्री ऑपरेटरों की प्रतिनियुक्ति की गई है।जिला
परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के बिचौलियों के झांसे में न आएं और निर्धारित तिथि पर स्वयं प्रखंड कार्यालय पहुंचकर अपने लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित की जा रही है। परिवहन विभाग की इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को समय और खर्च दोनों की बचत होगी तथा उन्हें जिला मुख्यालय के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग ने सभी पात्र आवेदकों से इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।
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