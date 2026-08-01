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सर्वाधिक नामांकन करने वाले तीन शिक्षकों का हुआ सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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जौनपुर में निपुण भारत मिशन और जिला टॉस्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए। जिन विद्यालयों को सम्मानित किया गया उनमें कंपोजिट विद्यालय सटवां, चेतरहां, और राजापुर डडापुर शामिल हैं।

सर्वाधिक नामांकन करने वाले तीन शिक्षकों का हुआ सम्मान

जौनपुर, संवाददाता। निपुण भारत मिशन एवं जिला टॉस्क फोर्स की बैठक गुरुवार की शाम को कलक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सर्वाधिक नामांकन करने वाले तीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया गया। जिन स्कूलों को सम्मानित किया गया उनमें कंपोजिट विद्यालय सटवां (मुंगराबादशाहपुर), कंपोजिट विद्यालय चेतरहां (सुईथाकला) एवं कंपोजिट विद्यालय राजापुर डडापुर (रामनगर) के प्रधानाध्यापक शामिल थे। बैठक में निपुण भारत मिशन की प्रगति, डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को दी जाने वाली 1200 की धनराशि के ब्लॉकवार वितरण, मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की गुणवत्ता, विद्यालय कायाकल्प के 19 मानकों की पूर्ति, दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के सत्यापन तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के निर्माण एवं शैक्षिक सुधार की समीक्षा की गई।

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जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बरसात के मौसम को देखते हुए विद्यालय परिसरों में विद्युत खंभों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने शत-प्रतिशत छात्र उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार को आयोजित होने वाली अभिभावक-शिक्षक बैठक में अधिकारियों की अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में भौतिक, नैतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, नवाचार एवं वैज्ञानिक सोच को बढावा देने वाली सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर विशेष बल देने को कहा। बैठक में सीडीओ ध्रुव खाड़िया, बीएसए समीर, सभी ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारी, एआरपी, एसआरजी सहित अन्य मौजूद थे।

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