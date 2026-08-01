सर्वाधिक नामांकन करने वाले तीन शिक्षकों का हुआ सम्मान

जौनपुर, संवाददाता। निपुण भारत मिशन एवं जिला टॉस्क फोर्स की बैठक गुरुवार की शाम को कलक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सर्वाधिक नामांकन करने वाले तीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया गया। जिन स्कूलों को सम्मानित किया गया उनमें कंपोजिट विद्यालय सटवां (मुंगराबादशाहपुर), कंपोजिट विद्यालय चेतरहां (सुईथाकला) एवं कंपोजिट विद्यालय राजापुर डडापुर (रामनगर) के प्रधानाध्यापक शामिल थे। बैठक में निपुण भारत मिशन की प्रगति, डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को दी जाने वाली 1200 की धनराशि के ब्लॉकवार वितरण, मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की गुणवत्ता, विद्यालय कायाकल्प के 19 मानकों की पूर्ति, दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के सत्यापन तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के निर्माण एवं शैक्षिक सुधार की समीक्षा की गई।