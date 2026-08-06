फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक में तैराकों ने दिखाया दम
पीलीभीत में 14 से 16 अगस्त तक अयोध्या में होने वाली राज्यस्तरीय तैराकी चैंपियनशिप के लिए बरेली मंडल की टीम का चयन किया गया। लगभग 30 बच्चों ने गांधी स्टेडियम के तरणताल में ट्रायल में हिस्सा लिया। फुआद मोहम्मद ख़ान, असनीत कौर, और तनिष्का शाक्य प्रमुख तैराक हैं।
पीलीभीत। अयोध्या में 14 से 16 अगस्त तक आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय तैराकी सब जूनियर वर्ग बालक-बालिका चैंपियनशिप में भाग लेने वाली बरेली मंडल की टीम में चयन के लिए जिला टीम का चयन किया गया। खिलाड़ियों ने तरणताल में अपना प्रदर्शन किया। फुआद मोहम्मद ख़ान 50, 100, 200 मीटर और 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक, असनीत कौर 50,100 फ्रीस्टाइल और 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, तनिष्का शाक्य 50, 100 मीटर फ़्री स्टाइल तैराकी में भाग लिया। टीम का गठन गांधी स्टेडियम के तरणताल पर ट्रायल के आधार पर किया गया, जिसमें लगभग 30 बच्चो ने भाग लिया। जिला क्रीड़ा अधिकारी राजेश कुमार गौड़ ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।
जिला तैराकी संघ की अवैतनिक सचिव भावना मिश्रा ने बताया कि सभी ट्रायल खेलो इंडिया के साईं कोच दीपक बिष्ट के निर्देशन में हुए है। टीम में खिलाड़ी चयनित कर लिए गए हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश राज्य तैराकी संघ के सदस्य सर्वेंद्र नाथ शुक्ला, संजय पांडेय, प्रशांत शुक्ला, महेश तिवारी, संतोष कुमार आदि मौजूद रहे।
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