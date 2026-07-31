सूचनाएं एवं आंकड़े निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास योजना की
संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास योजना की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। डीएम ने कहा कि सभी विभाग सूचनाएं एवं आंकड़े निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में उपलब्ध कराएं। जिला कौशल विकास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर रहा।बैठक में प्रस्तुत सेक्टर सूची का अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी ने जनपद की आवश्यकता एवं संभावनाओं के दृष्टिगत विभिन्न सेक्टरों का चयन किया गया। इनमें हेल्थकेयर, एपैरल ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, कांस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रानिक, फूड इंडस्ट्री, कैपेसिटी हैंडीक्राफट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, रिटेल स्किल कौंसिल, टेक्सटाइल सेक्टर, टूरिज्म एंड हास्पिटेलिटी, वाटर मैनेजमेंट सेक्टरों का चयन किया गया तथा उनके अनुरूप आगामी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए।बैठक
के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को विभागवार अपेक्षित सूचनाएं एवं आंकड़े निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, जिससे जिला कौशल विकास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। बैठक में जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन उदय नारायण, उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार वर्मा, जिला कौशल प्रबंधक चन्द्र वीर सिंह, प्रशांत कुमार मिश्र एवं समस्त खंड विकास प्रबंधक आदि उपस्थित रहे।
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