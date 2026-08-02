जनपदीय शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न, विजेता खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित
शनिवार को महाराणा प्रताप शूटिंग अकादमी में जनपदीय विद्यालयीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के बालक और बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेताओं को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में केडीईएम इंटर कॉलेज के कुनाल पटेल और आराध्या, तथा एफआर इस्लामिया के सुमित ने शीर्ष स्थान प्राप्त किए।
जनपदीय विद्यालयीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को महाराणा प्रताप शूटिंग अकादमी में केडीईएम इंटर कॉलेज एवं केपीआरसी कला केंद्र गर्ल्स इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जीआईसी की उपप्रधानाचार्या कुसुमलता राजपूत ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। इस मौके पर कस्तूरबा नगर निगम इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या मनोरमा रानी भी मौजूद रहीं। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालक वर्ग में अंडर-17 राइफल शूटिंग में केडीईएम इंटर कॉलेज के कुनाल पटेल प्रथम और मनोहर भूषण इंटर कॉलेज के अमन द्वितीय रहे। अंडर-19 में एफआर इस्लामिया इंटर कॉलेज के सुमित ने प्रथम तथा अरवाज खान ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
बालिका वर्ग में अंडर-14 में केपीआरसी की आराध्या प्रथम रहीं, जबकि अंडर-17 में सारिका प्रथम और अनुष्का द्वितीय स्थान पर रहीं। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। केडीईएम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. हरीश कुमार स्वामी ने बालक वर्ग के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वहीं केपीआरसी कला केंद्र गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या ममता कुमारी के निर्देशन में क्रीड़ा प्रभारी सुनीता रानी एवं शिक्षिकाओं ने बालिका वर्ग के खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। प्रतियोगिता के दौरान खेल शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।
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