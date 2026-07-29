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गुड सेमेरिटन योजना को प्रभावी ढंग से करें लागू : उपायुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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खूंटी में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई और सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुरक्षा उपायों और हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

गुड सेमेरिटन योजना को प्रभावी ढंग से करें लागू : उपायुक्त

खूंटी, संवाददाता। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में पिछले माह जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं के कारणों एवं रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने पुलिस, परिवहन, एनएच, एसएच, आरसीडी सहित संबंधित विभागों को दुर्घटना संभावित स्थलों पर रम्बल स्ट्रिप, संकेतक, स्ट्रीट लाइट, सड़क मरम्मत एवं झाड़ियों की कटाई जैसे सुरक्षा उपाय शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही हेलमेट के अनिवार्य उपयोग एवं यातायात नियमों के पालन को लेकर नियमित जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने मोटर वाहन निरीक्षक को हेलमेट जांच, ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान, ओवरस्पीडिंग एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध नियमित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में हिट एंड रन मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन तथा पात्र पीड़ितों एवं मृतकों के आश्रितों को समय पर मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने गुड सेमेरिटन (राहवीर) योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले लोगों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग, अनुमंडल पदाधिकारी दीपेश कुमारी, अपर समाहर्ता सुषमा लकड़ा, डीएसपी मुख्यालय प्रभात कुमार बेक, जिला परिवहन पदाधिकारी हरिशंकर बारिक, मोटर वाहन निरीक्षक मो. शहनवाज सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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