किसानों को निर्धारित दर पर उपलब्ध कराएं खाद

मधेपुरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कृषि एवं कृषि संबद्ध विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता डीएम अभिषेक रंजन ने की। शनिवार को न्यू एनआईसी हॉल में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कृषि टास्क फोर्स की बैठक में डीएम ने जिले के विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया कि थोक उर्वरक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं को निर्धारित दर पर ही उर्वरक की आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति किए जाने की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों को निर्धारित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करायी जाए। जमाखोरी एवं अवैध बिक्री पर कड़ी निगरानी रखते हुए जिला स्तर पर जांच दल गठित कर नियमित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करने को कहा गया। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया गया कि जिले में वर्तमान में यूरिया 6,359.82 मीट्रिक टन, डीएपी 7,915.05 मीट्रिक टन, एमओपी 3,867.28 मीट्रिक टन, एनपीके 8,329.32 मीट्रिक टन एवं एसएसपी 1,146.15 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है। जिले में किसी भी प्रकार के खाद की कमी नहीं है।बैठक में बताया गया कि एक अप्रैल 2026 से अब तक कुल 742 छापामारी की गयी है। इसमें 19 मामलों में अनियमितता पायी गयी। अनियमितता के मामलों में 2 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज, 14 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति रद्द, 5 प्रतिष्ठानों को निलंबित किया गया है। जबकि 21 प्रतिष्ठानों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। डीएम ने जिला कृषि पदाधिकारी को टॉप 40 यूरिया क्रेताओं का शत-प्रतिशत सत्यापन जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला उद्यान पदाधिकारी, उप निदेशक कृषि अभियंत्रण, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मधेपुरा व उदाकिशुनगंज आदि मौजूद रहे।