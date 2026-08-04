डीएम ने विकास योजनाओं की समीक्षा की

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को महानंदा सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने सभी विभागों को लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में पटना मुख्यालय और वरीय अधिकारियों से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों, न्यायालय से संबंधित मामलों, मानवाधिकार, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, सहयोग शिविरों में प्राप्त राशन कार्ड के आवेदनों तथा आरटीपीएस काउंटर पर लंबित आवेदनों की विभागवार समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि न्यायालय से जुड़े मामलों का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

राजस्व मामलों और आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों का भी निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। राशन कार्ड आवेदनों की समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों, वरीय अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि आरटीपीएस काउंटर और सहयोग शिविरों में प्राप्त सभी राशन कार्ड आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन समय सीमा के भीतर करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, अंचलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल विद्यालय) के लिए म्यूटेशन की प्रक्रिया तथा डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।