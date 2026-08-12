जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड की हुई बैठक
फोटो करने पर सभी अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने इसी कार्यकुशलता को बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते
विकास भवन सभागार में मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जुलाई 2026 की रैंकिंग में जनपद के प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सभी अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने इसी कार्यकुशलता को बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों में त्वरित सुधार और पोर्टल पर समयबद्ध एवं सही डाटा फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने पर जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी गई। बैठक में बीडीओ को अमृत सरोवरों के रखरखाव, रंग-रोगन तथा जल जीवन मिशन के तहत शत-प्रतिशत सत्यापन व मरम्मत के निर्देश दिए गए।
सभी कार्यालयाध्यक्षों को ई-ऑफिस प्रणाली से फाइलों का संचालन अनिवार्य रूप से करने को कहा गया। जीरो पॉवर्टी अभियान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अंत्योदय कार्डधारकों का प्राथमिकता से सत्यापन कर अपात्रों के निरस्तीकरण और पात्रों को जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड प्राथमिकता पर बनाने को कहा गया। बैठक में सीडीओ गुलाब चंद्र, डीएफओ प्रणव जैन, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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