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कुपोषित बच्चों, एनीमिया वाली महिलाओं की होगी निगरानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की समीक्षा हुई। बैठक में कुपोषित बच्चों और एनीमिया प्रभावित महिलाओं की स्थिति, विभागीय समन्वय, और शिकायत निपटान पर चर्चा की गई। डीएम ने पोषण कार्यक्रमों की प्रगति को प्राथमिकता देने और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

कुपोषित बच्चों, एनीमिया वाली महिलाओं की होगी निगरानी

देवरिया, निज संवाददाता। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पोषण समिति एवं आईजीआरएस की समीक्षा की गई। इसमें पोषण संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति, कुपोषित बच्चों एवं एनीमिया से प्रभावित महिलाओं की स्थिति, विभागीय समन्वय तथा आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा की गई।डीएम ने कहा कि चिन्हित गंभीर कुपोषित एवं मध्यम कुपोषित बच्चों की नियमित निगरानी करें तथा उनके स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण उपचार एवं फॉलो-अप में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों तथा गर्भवती,धात्री महिलाओं को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं की प्रसव-पूर्व जांच, बच्चों के नियमित टीकाकरण, आयरन एवं फोलिक एसिड की उपलब्धता तथा एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने का निर्देश दिया।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित गतिविधियों का प्रभावी संचालन, लाभार्थियों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ देने को कहा। आईजीआरएस पोर्टल पर विभागवार प्रकरणों एवं डेटा फीडिंग की समीक्षा में डीएम ने सभी विभागों को शत-प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण करने का निर्देश दिया। कहा कि शासन स्तर पर जनपद की प्रगति का मूल्यांकन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों एवं शिकायतों के निस्तारण के आधार पर होता है। डीएम ने शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को पोषण अभियान के अंतर्गत जन-जागरूकता को प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। बैठक में सीडीओ राजेश कुमार सिंह, सीएमओ डॉ. एके गुप्ता, डीपीओ आदिश मिश्रा आदि अधिकारी मौजूद रहे।

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