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पात्रों को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना से लाभांवित करें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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पात्रों को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना से लाभांवित करें

हरदोई। स्वामी विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मानकों के अनुरूप सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अन्तर्गत सभी पात्रों को लाभन्वित किया जाये। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर डाटा संकलित किया जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि सण्डीला एनआरसी से सम्बद्ध सभी विकास खण्डों के सीडीपीओ यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्र के कुपोषित बच्चों को एनआरसी भेजा जाये। उनके माता पिता की काउसिंलिग कर उन्हें एनआरसी से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी दी जाये। निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों के कार्यों को समय से पूर्ण करें।

पोषण ट्रैकर पर डाटा फीडिंग कार्यों को समय से पूर्ण किया जाये। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पात्रों को दें। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि लापरवाही करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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