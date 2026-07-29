Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बालू के अवैध खनन एवं परिवहन पर करें कड़ी कार्रवाई : डीसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

खूंटी में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर चर्चा हुई। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एनजीटी के रोक के चलते सभी बालू घाट बंद हैं।

बालू के अवैध खनन एवं परिवहन पर करें कड़ी कार्रवाई : डीसी

खूंटी, संवाददाता। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में जिले में अवैध खनन, भंडारण एवं खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम को लेकर अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने, अवैध खनन स्थलों की पहचान कर संयुक्त रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा अवैध परिवहन मार्गों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। डीसी ने जिला खनन पदाधिकारी को अंचल अधिकारियों एवं पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित छापेमारी अभियान चलाने को कहा।

ये भी पढ़ें:किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन बर्दाशत नहीं: डीसी

उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में एनजीटी के रोक के कारण जिले के सभी बालू घाट बंद हैं। ऐसे में किसी भी परिस्थिति में बालू का खनन, भंडारण या परिवहन नहीं होना चाहिए तथा उपलब्ध स्टॉक का नियमित मिलान किया जाए। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने भी थाना प्रभारियों को नियमित जांच अभियान चलाने और अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार यादव, अपर समाहर्ता सुषमा लकड़ा, डीएसपी मुख्यालय प्रभात कुमार बेक, एसडीपीओ मंगल सिंह जामुदा, जिला खनन पदाधिकारी रामनरेश सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी हरिशंकर बारिक, सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News District Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।