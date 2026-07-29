बालू के अवैध खनन एवं परिवहन पर करें कड़ी कार्रवाई : डीसी

बालू के अवैध खनन एवं परिवहन पर करें कड़ी कार्रवाई : डीसी
खूंटी में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस बैठक में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर चर्चा हुई। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। एनजीटी के रोक के चलते सभी बालू घाट बंद हैं।
खूंटी, संवाददाता। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में जिले में अवैध खनन, भंडारण एवं खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम को लेकर अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने, अवैध खनन स्थलों की पहचान कर संयुक्त रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा अवैध परिवहन मार्गों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया। डीसी ने जिला खनन पदाधिकारी को अंचल अधिकारियों एवं पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित छापेमारी अभियान चलाने को कहा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में एनजीटी के रोक के कारण जिले के सभी बालू घाट बंद हैं। ऐसे में किसी भी परिस्थिति में बालू का खनन, भंडारण या परिवहन नहीं होना चाहिए तथा उपलब्ध स्टॉक का नियमित मिलान किया जाए। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने भी थाना प्रभारियों को नियमित जांच अभियान चलाने और अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार यादव, अपर समाहर्ता सुषमा लकड़ा, डीएसपी मुख्यालय प्रभात कुमार बेक, एसडीपीओ मंगल सिंह जामुदा, जिला खनन पदाधिकारी रामनरेश सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी हरिशंकर बारिक, सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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