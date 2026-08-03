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अंबेडकर छात्रावास की सीटें भरने और बालिका छात्रावास निर्माण के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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​जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता। इसमें योजनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल दिया गया। ​बैठक में डीएम ने डॉ. भीमराव आंबेडकर कल्याण छात्रावास की रिक्त सीटों को शीघ्र भरने और जिला मुख्यालय में...

अंबेडकर छात्रावास की सीटें भरने और बालिका छात्रावास निर्माण के निर्देश

​जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता। जिलाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में सोमवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें योजनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर बल दिया गया। ​बैठक में डीएम ने डॉ. भीमराव आंबेडकर कल्याण छात्रावास की रिक्त सीटों को शीघ्र भरने और जिला मुख्यालय में प्रस्तावित सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य तुरंत शुरू कराने का निर्देश दिया। साथ ही, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके। ​सामुदायिक भवन के लिए भूमि चिह्नित करने का आदेश ​महादलित टोलों में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण के लिए विकास मित्रों के माध्यम से जल्द भूमि चिह्नित कर अंचलाधिकारी से एनओसी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

​डीएम ने कहा कि एससी एसटी समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का लाभ धरातल तक पहुंचना अनिवार्य है। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी समेत कई विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। फोटो- 03 अगस्त जेहाना- 34 कैप्शन- शहर के अंबेडकर छात्रावास को लेकर सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक करती डीएम छिरिड वाई भूटिया।

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